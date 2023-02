Valentina Peleggi debutta sul podio del Lirico di Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - C'è grande attesa al Teatro Lirico per il debutto a Cagliari di Valentina Peleggi. La direttrice d'orchestra fiorentina salirà sul podio venerdì 3 marzo alle 20,30 e sabato 4 alle 19, quinto appuntamento con la Stagione concertistica 2023.

Peleggi, direttrice musicale della Richmond Symphony Orchestra in Virginia, negli Stati Uniti, alla guida dell'Orchestra del Teatro Lirico propone due celeberrime pagine di Mozart e Beethoven e la Seconda Sinfonia di Muzio Clementi.

La serata si apre con l'ouverture de Il flauto magico di Mozart, ultima composizione teatrale del grande genio della musica. Si prosegue poi con una rarità musicale, la Seconda Sinfonia in Re maggiore di Muzio Clementi. Mozart, si dice, dopo aver ascoltato la Sonata per pianoforte in Si bemolle maggiore di Muzio Clementi, sia rimasto colpito a tal punto da decidere, variando e giocando abilmente con le note, di ispirarsi alla Sonata nella composizione del tema principale dell'Ouverture del Flauto magico che, nonostante sia il brano d'apertura, è stato composto alla fine dell'opera.

La pagina sinfonica è ricca di suggestioni e richiami ad un mondo misterioso e incantato, pieno di simboli e di significati allegorici.

Il programma si chiude con un altro capolavoro, la Settima Sinfonia di Beethoven. Tra gli innumerevoli saggi spicca quello di Richard Wagner che scrisse "La sinfonia è l'apoteosi della danza: è la danza nella sua suprema essenza, la più beata attuazione del movimento del corpo quasi idealmente concentrato nei suoni. Beethoven nella sue opere ha portato nella musica il corpo, attuando la fusione tra corpo e mente". (ANSA).



