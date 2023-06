Valentina, muore a 28 anni in un incidente: gli inutili soccorsi dei colleghi del marito

La tragedia e la beffa insieme. È la storia di Valentina De Luca, giovane madre 28enne di due bambini, che ha perso la vita in un incidente stradale nelle campagne di Budrio. La giovanissima mamma ha perso il controllo della sua auto ed è morta sul colpo. I suoi soccorritori, che non hanno potuto fare altro che estrarre il corpo dalle lamiere, sono stati- per un gioco crudele del destino- i vigili del fuoco colleghi di suo marito.

“Tutto il personale del Distaccamento “A. Romagnoli”, unitamente all’associazione Vigili del Fuoco Volontari Molinella Friends Odv esprime le più sentite condoglianze e la massima vicinanza a Giacomo e a tutta la sua famiglia per la perdita della moglie Valentina” le sentite parole dei colleghi del marito Giacomo.

Profondissimo cordoglio anche da parte del sindaco di Molinella Dario Mantovani, dove abitavano: “Ho il ricordo di Valentina e Giacomo in una bella giornata estiva di qualche anno fa, quando celebrai il loro matrimonio. La notizia della morte di Valentina è atroce. Davanti a queste cose, non ci sono parole nelle lingue degli uomini” . Mantovani aveva, tra l’altro, celebrato le nozze di Valentina e Giacomo.

E ha ragione, di fronte a certe tragedie, non esistono parole conosciute agli uomini.