Ma ve li ricordate gli abbracci e i baci ai cinesi? Ve li ricordate i politici italiani, che definirli politici è un azzardo, dire e ripetere che per l’Italia non c’era assolutamente nessun pericolo? Ve le ricordate le promesse, miseramente schiantate contro il muro della realtà, che tutto sarebbe andato bene? Vi ricordate gli arcobaleni e i canti ai balconi e la certezza che sì, tutti ne saremmo usciti migliori? E vi ricordate invece, tempo qualche settimana, il dramma del Covid che si è abbattuto sulle nostre inconsapevoli teste risucchiando vite e speranze? Vi ricordate le spettrali conferenze stampa notturne di Conte, i primi lockdown e poi quelli sempre più ampi, la conta delle persone a tavola e le autocertificazioni e i coprifuoco e il divieto di uscire e gli insulti a chi faceva jogging e i cani stressatissimi dalle uscite plurime? Vi ricordate quante volte ci avevano detto che era tutto sotto controllo, e invece sotto controllo non era un beneamato nulla?

Ecco, oggi la storia rischia di ripetersi. Perché le premesse e i presupposti sono gli stessi: un virus sconosciuto o quasi, il vaiolo delle scimmie, che procede rapido, e i politici di turno che si sbracciano e si affannano a rassicurare chi invece vorrebbe solo essere informato e consapevole. “Ad oggi siamo di fronte ad uno scenario che è assolutamente sotto controllo”, dice il sottosegretario alla Sanità, Andrea Costa. “Qualora fossero necessari, abbiamo già la disponibilità di vaccini”, commenta. E conclude: “Credo che il livello di attenzione sia alto e da parte nostra il compito è quello di farci trovare pronti se eventualmente ci sarà bisogno. Dobbiamo attendere serenamente quelle che saranno le indicazioni scientifici e quello che sarà lo sviluppo dello scenario”.

“Dobbiamo farci trovare pronti”, evocativa e di di cristiana memoria, è una delle frasi cult dei politici, il mantra preferito, il salvacondotto all’incapacità di dire cosa stia succedendo e come e dove e in che misura.

Teniamo le dita incrociate, che ne abbiamo bisogno. E per favore politici, per una volta, se non avete niente di intelligente da dire, state zitti se potete.

