Vagava tra Samassi e Serramanna: cane di grossa taglia travolto e ucciso da un’auto sulla provinciale

Cane di grossa taglia travolto e ucciso lungo la strada provinciale 196 che collega Samassi e Serramanna: ennesimo incidente stradale a causa di un animale che, da giorni, vagabondava, soprattutto la sera, nel tratto poco prima della Casar in direzione Samassi.

Era nero, visibilmente ben tenuto e la sua vita si è interrotta questa sera intorno alle 19: una coppia si è fermata in mezzo alla carreggiata per prestargli soccorso ma per l’animale c’era più niente da fare. Non è la prima volta che capita in quel tratto della provinciale, altre volte si sono verificati simili incedenti nonostante le numerose segnalazioni effettuate dagli automobilisti di passaggio. Anche in questo caso, da giorni era segnalata la presenza dell’animale che, in determinate ore, presumibilmente, come per gli altri casi, veniva liberato da una delle abitazioni limitrofe al luogo dell’incidente. Una pratica non consona e pericolosa sia per chi percorre la trafficatissima arteria che per il cane che, anche questa volta, non ha avuto scampo.

Non sono stati segnalati, per ora, danni particolari all’abitacolo che ha investito l’animale ma sicuramente tanto spavento e dispiacere per il guidatore.