Vaccini: quarta dose, prenotazioni a rilento in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Ha preso il via anche in Sardegna la vaccinazione con la quarta dose per tutti gli over 60 e le persone con fragilità dai 12 anni in su, così come indicato nella circolare inviata dal ministero della Salute alle Regioni.

Ma ci sono problemi con le prenotazioni.

"Attualmente - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - la piattaforma di prenotazione di Poste italiane è in fase di aggiornamento, per renderla disponibile a tutte le persone che appartengono alla nuova platea allargata. Gli over 60 possono già prenotarsi, mentre per gli over 12 fragili è in corso il caricamento a sistema delle anagrafiche. In attesa che sia completato il passaggio tecnico, che consentirà di rendere disponibile il sistema di prenotazione per tutti - spiega l'assessore - abbiamo comunque dato indicazione alle Asl, che stanno procedendo a informare i cittadini sulle modalità organizzative all'interno del proprio territorio, di vaccinare, compatibilmente con le loro possibilità, tutte le persone che possono essere sottoposte al secondo richiamo e dovessero presentarsi spontaneamente senza prenotazione".

Un'impostazione, questa, confermata oggi pomeriggio nel corso della riunione dell'Unità di crisi regionale per l'emergenza Covid, a cui hanno preso parte i vertici delle aziende sanitarie dell'Isola.

Ieri in Sardegna sono state somministrate 1.212 quarte dosi e oggi il dato parziale è di 1.485 dosi somministrate.

In tutto, i second booster inoculati in Sardegna, fino a oggi riservati ai fragili over 60 e agli over 80, sono poco meno di 23mila dosi. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna