Vaccini nei fine settimana, anche la Sardegna pensa agli “open day”

Già stasera il commissario straordinario di Ares-Ats ha in agenda una riunione per definire i dettagli organizzativi degli open day, che potrebbero partire già il prossimo fine settimana.

Regione Sardegna e Ats stanno pensando di organizzare open day vaccinali nel fine settimana per accelerare l’immunizzazione della popolazione. La conferma arriva dal commissario straordinario di Ares-Ats, Massimo Temussi. Gli open day sono già stati sperimentati con successo in altre regioni.

Venerdì scorso sono arrivate in Sardegna 28.000 dosi di vaccino AstraZeneca e 4.400 di Johnson & Johnson. Inoltre, nei prossimi giorni sono attese anche nuove forniture di Moderna e Pfizer. Poi a giugno all’isola, rispettando la quota del 2,7%, spetteranno circa 540.000 dosi dei 20 milioni di vaccini annunciati dal commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

In Sardegna è stato inoculato l’80% delle dosi di vaccino consegnate. Secondo i dati dell’Assessorato regionale della Sanità, da venerdì – da quando cioè è stato effettuato il passaggio alla piattaforma gestita da Poste Italiane – sono state effettuate 86.460 nuove prenotazioni per prime dosi di vaccino. Oltre 17mila riguardano soggetti fragili, con 745 richieste di vaccinazione a domicilio.

Fonte: Link Oristano

