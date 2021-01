Vaccini negli ospedali oristanesi? Soltanto da metà gennaio, forse

Il Comitato per la salute attacca: “La politica ha tempo solo per le poltrone da spartire”



Sembra muoversi anche a Oristano, finalmente, la macchina della campagna vaccinale anticovid. Come previsto si inizierà con il personale sanitario, potenzialmente impegnato nella cura di pazienti Covid negli ospedali di Oristano, Ghilarza e Bosa. Le date precise ancora non si conoscono ma – assicura il direttore sanitario di presidio Sergio Pili – “pensiamo di somministrare i primi vaccini intorno a metà gennaio”.

Solo due giorni fa la direzione della ASSL, con una mail inviata a ognuno dei circa 700 operatori ospedalieri, ha avviato la raccolta delle adesioni, invitando il personale a compilare una serie di liberatorie e a manifestare entro domani, 3 gennaio, la propria disponibilità a ricevere il vaccino. Una curiosità: il modulo sul consenso informato da solo arriva a dieci pagine.

Contrariamente a quanto annunciato all’inizio del mese scorso, però, alla farmacia del San Martino non è ancora arrivato il frigorifero acquistato dalla Regione per la conservazione dei vaccini a -80°. La procedura Consip avrebbe dovuto garantire, già alla fine di dicembre, la disponibilità di venti ultracongelatori da distribuire in tutta la Sardegna. “I vaccini comunque potrebbero essere custoditi momentaneamente in un frigorifero già in uso al centro trasfusionale, in grado di conservarli alla temperatura richiesta”, chiarisce Sergio Pili.

Dopo il calendario di vaccinazioni che, a partire dal 27 dicembre, ha coinvolto i primi operatori scelti fra gli ospedali di Cagliari (Brotzu, Santissima Trinità, Binaghi e Policlinico), di Sassari, di Isili e di Muravera, da oggi e per tutta la settimana si prosegue negli stessi presidi, prima di programmare la somministrazione nei ospedali finora esclusi, compresi quelli della provincia di Oristano.

L’obiettivo è quello di recuperare i ritardi di una organizzazione che finora è andata troppo a rilento. Sono infatti appena 242 i vaccini somministrati fino a ieri, pari all’1,9 per cento rispetto ai 12.855 ricevuti secondo i dati del Governo: un bilancio che colloca la Sardegna ancora tra le peggiori regioni d’Italia per la campagna di vaccinazione cominciata il 27 dicembre. Peggio hanno fatto solo Molise e Abruzzo, ferme al 1,7 per cento dei vaccini ricevuti.

La protesta del Comitato per la salute. Sui ritardi nella somministrazione dei vaccini intanto interviene il Comitato per la difesa della salute nella provincia di Oristano. Un documento firmato dalle referenti Maria Carmela Marras e Gisella Masala e inviato ai vertici locali e regionali della sanità, si parla di “ennesima dimostrazione di incapacità e menefreghismo della politica locale e regionale” per i ritardi nel piano regionale di vaccinazioni.

Nel documento si ricorda poi che “lunedì 4 gennaio verranno consegnate alla Sardegna altre 8.190 dosi, 7.020 delle quali al Binaghi e 1.170 all’Aou di Sassari. Ma Oristano non viene mai citata, ancora una volta sembra scomparsa dalla mappa, tutto tace. Non è dato sapere quanti operatori verranno vaccinati in questa prima tranche, nè quali, nè quando si inizierà”.

Dal Comitato anche la segnalazione di nuove difficoltà al Pronto soccorso di Oristano: “La situazione negli ospedali della provincia resta complicata, col Pronto soccorso del San Martino ancora intasato da pazienti che non trovano spazio nei reparti di medicina di Oristano e Bosa, se non dopo lunghe attese, con il Laboratorio che ancora non è stato messo in grado di processare i tamponi con la celerità richiesta dall’emergenza, con il perdurare di carenza di personale medico e infermieristico in vari reparti”.

Il Comitato lamenta ancora che “la Regione non ha fatto ricorso, nell’emergenza, all’utilizzo di una Casa di cura accreditata e convenzionata col S.S.R. a pochi passi dal San Martino, che ha il personale attualmente in ferie, preferendo privare molti cittadini della necessaria assistenza”.

Denuncia il documento: “La politica regionale, sia pur incalzata da sindacati medici, Ordini professionali, comitati di cittadini e associazioni di malati, non ha dato riscontro ad alcuna delle loro richieste. Ha solo preso impegni e fatto proclami puntualmente disattesi. Nel mentre ha avuto però il tempo di dedicarsi al triste rito della spartizione delle poltrone, e davanti alla richiesta pervenuta dal territorio di nominare un direttore sanitario unico per l’emergenza ospedaliera ha risposto con la sostituzione del commissario, dopo il solito carosello basato non sulle competenze ma sull’appartenenza partitica”.

Da qui le richieste rivolta dal Comitato a Domenico Gallus e a Annalisa Mele – rispettivamente presidente e componente la Commissione Sanità alla Regione – e a tutti i rappresentanti politici del territorio perché si impegnino ad informare i cittadini sui piani vaccinali. Chiesto anche “un immediato intervento da parte del prefetto di Oristano, perché davanti al perdurare di tante gravissime carenze è necessario che lo Stato faccia sentire la sua presenza e contribuisca a trovare soluzioni”.

In assenza di concrete risposte, il Comitato si riserva di presentare un nuovo esposto all’Autorità giudiziaria.

Sabato, 2 gennaio 2021

