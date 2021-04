Vaccini in una trentina di comuni la prossima settimana: il calendario

Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid sul territorio organizzata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras e dedicata ai cittadini di 80 e

più anni.

I team vaccinali Assl Oristano, in collaborazione con i rispettivi comuni, saranno presenti nei seguenti paesi: si inizia lunedì 19 aprile con Uras (I dosi), Samugheo (prosecuzione II dosi); martedì 20 aprile è il turno di Albagiara (I dosi); Pau, Assolo, Villaverde, Magomadas, Modolo, Flussio (II dosi); mercoledì 21 aprile, Ollastra, San Nicolò d’Arcidano, Usellus (I dosi); Gonnoscodina, Simala, Siris, Pompu, Baradili, Suni, Tinnura (II dosi); giovedì 22 aprile: Laconi, Paulilatino, Cuglieri (II dosi); venerdì 23 aprile è la volta di Oristano, Seneghe (I dosi); Morgongiori, Neoneli, Villaurbana, Cuglieri (II dosi). Infine sabato 24 aprile Zerfaliu/Simaxis (I dosi – organizzazione in via di definizione).

A Oristano città, venerdì 23 aprile si concluderà la somministrazione delle prime dosi fra gli ultraottantenni non ancora convocati.

Come di consueto, gli interessati riceveranno una lettera di invito da parte del comune che

verrà recapitata a domicilio dal personale della Protezione civile. Alla giornata conclusiva potranno partecipare, oltre ai residenti convocati tramite lettera, anche gli ultraottantenni (dai nati nel 1941 in su) domiciliati in città o che, assenti in casa al momento della convocazione o per altri motivi, non hanno ricevuto la lettera d’invito.

Attualmente la copertura della vaccinazione dei cittadini ultraottantenni in provincia di Oristano ha superato l’85% dei paesi della provincia ed entro la fine del mese, compatibilmente con la disponibilità di dosi e la situazione epidemiologica, si completerà la somministrazione delle prime dosi in tutti i comuni.

Saranno recuperati i paesi in cui le inoculazioni dei vaccini erano state rimandate la scorsa settimana a causa della temporanea indisponibilità di fiale Pfizer, indisponibilità non dipendente dalla Assl di Oristano.

“Siamo a un ottimo punto con la campagna degli over 80 – dichiara il Commissario Straordinario Antonio Cossu.

Al 15 aprile sono state complessivamente 34.186 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Oristano: una netta accelerata è stata data con l’apertura dell’hub vaccinale, avviata martedì 13 aprile, nel quale si stanno vaccinando gli Over 70 e 60, senza esenzioni per patologia, registrati al Portale regionale dei vaccini.

Sabato, 17 aprile 2021

