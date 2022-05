Vaccini: hub Oristano aperto dal martedì al giovedì - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 02 MAG - Il Centro vaccinale anti-Covid di Oristano, ospitato nel nuovo Palazzetto dello sport di Sa Rodia, fino al 26 maggio sarà aperto dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le persone che devono avviare o concludere il ciclo vaccinale potranno recarsi all'hub senza prenotazione, portando con sé la tessera sanitaria.

La vaccinazione (prima e seconda dose con vaccino Pfizer pediatrico) è raccomandata ai bambini dai 5 agli 11 anni, che dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o tutore legale. Non ci si dovrà sottoporre alla seconda dose se si è stati contagiati dal Coronavirus dopo la somministrazione della prima dose.

Si sta inoltre procedendo con la somministrazione della quarta dose ai soggetti fragili e over 80, oltre agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, Per la somministrazione della quarta dose dovrà essere trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal primo richiamo (terza dose). Sono esentati coloro che, pur rientrando in queste categorie di soggetti, hanno contratto il Coronavirus dopo la somministrazione della terza dose.

"Siamo arrivati all'ultimo miglio della campagna di vaccinazione anti-Covid - spiega la dottoressa Maria Valentina Marras, responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Asl Oristano - è importante perciò che chi non si è ancora immunizzato, in particolare i bambini, lo faccia per andare incontro a questa nuova stagione di aperture in maniera tranquilla, in quanto il virus continua a circolare. Raccomandiamo a tutti, in questa nuova fase, di osservare le misure della sicurezza nei luoghi e nelle occasioni per i quali è indicata: dobbiamo continuare ad essere prudenti per ritornare alla normalità in sicurezza".

