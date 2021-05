Vaccini ed esami a scuola, la Assl proroga l’orario anche al pomeriggio

“In merito al calendario vaccinale del personale scolastico, con riferimento a coloro per i quali è stata prenotata la seconda dose fra l’11 e il 29 giugno, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, al fine di venire incontro al personale, in particolare a quello impegnato negli esami di Stato, ha stabilito di prorogare l’orario in cui sarà possibile sottoporsi a vaccinazione comprendendo anche la fascia pomeridiana”.

Con un. nuovo comunicato, l’Assl di Oristano corre ai ripari dopo le lamentele di dirigenti e docenti che contestavano la sovrapposizione della campagna vaccinale con gli esami di stato. In mattinata era intervenuta anche la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Elisa Serra, con la richiesta di “riconfermare la calendarizzazione originariamente prevista per la somministrazione dei vaccini”.

Il calendario vaccinale per il personale scolastico che dovrà ricevere la seconda dose varierà quindi come segue. I richiami degli operatori della scuola (docenti e non docenti) programmati dall’11 al 29 giugno saranno concentrati nei giorni del 15, 16, 22 e 23 giugno, ma sarà possibile recarsi all’hub vaccinale nell’arco dell’intera giornata, in base alle esigenze personali e lavorative di ciascuno.

Il personale scolastico che ha l’appuntamento per la seconda dose fissato nei giorni 11, 14, 15, 16, 17, 18 giugno 2021 dovrà recarsi all’hub vaccinale di Oristano per il richiamo (Palazzetto dello Sport, via Morosini) martedì 15 o mercoledì 16 giugno, dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 16.00 alle 19.00.

Docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari delle scuole il cui richiamo era stato prenotato per i giorni 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 giugno dovranno effettuarlo, sempre presso l’hub vaccinale di Oristano, martedì 22 o di mercoledì 23 giugno, dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 16.00 alle 19.00.

Gli interessati potranno recarsi direttamente all’hub vaccinale, nei giorni e negli orari indicati, senza preventiva comunicazione del giorno prescelto.

Per chi ha già l’appuntamento il 15 o il 16, oppure il 22 o il 23 giugno, la data non cambierà: potrà recarsi al Centro vaccinale oristanese dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 16.00 alle 19.00.

Considerando che la fascia mattutina sarà dedicata esclusivamente ai richiami del personale scolastico, mentre quella pomeridiana comprende anche altre categorie, la Assl raccomanda agli operatori scolastici di preferire, in assenza di impegni lavorativi, la fascia mattutina, al fine di limitare le attese.

“Comprendendo gli impegni lavorativi del personale scolastico”, dice la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità pubblica, Maria Valentina Marras, “abbiamo stabilito di prorogare l’orario d’accesso alle vaccinazioni. Siamo consapevoli che la fine dell’anno scolastico è un periodo denso di impegni per chi lavora nel mondo della scuola, ma i richiami hanno delle scadenze improrogabili e indifferibili. Auspichiamo perciò che anche i dirigenti e gli operatori scolastici collaborino nel contemperare le esigenze lavorative con quelle sanitarie, perché la campagna vaccinale ha tempi e modalità organizzative estremamente complesse e impegnative, che richiedono una maggiore flessibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti”.

Martedì, 25 maggio 2021

