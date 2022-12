Oristano

Dall’Asl di Oristano riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento all’articolo pubblicato dalla Vostra testata in data 22 dicembre 2022, si smentisce categoricamente il contenuto dello stesso e si invita a rettificare quanto prima le informazioni in esso contenute e a sostituire la foto d’archivio con quella che si allega, datata 21 dicembre alle ore 15.51 e rappresentativa della reale situazione dell’ultima seduta vaccinale.

Il giorno mercoledì 21 dicembre, infatti, non sono state riscontrate “file e lunghe attese al freddo per ricevere il vaccino antinfluenzale”, contrariamente a quanto da Voi scritto e a quanto rappresentato nella foto.

Gli utenti sono stati accolti da tre guardie giurate (una all’esterno e due all’interno) che hanno garantito il servizio d’ordine e assegnato la numerazione in ordine d’arrivo. Per rendere più ordinata e comoda l’attesa, sono state disposte delle transenne e dei posti a sedere.

Il servizio di Igiene e sanità pubblica ha inoltre trasferito l’ambulatorio vaccinale al piano terra per facilitare ulteriormente l’accesso agli anziani e alle persone con difficoltà a camminare e gli stessi utenti, come riferito dagli operatori del Servizio di Igiene Pubblica, si sono complimentati con il personale per la celerità delle operazioni e l’esiguo tempo d’attesa. Complimenti che peraltro si aggiungono a quelli ricevuti dalla Asl 5 da parte di diversi sindaci del territorio per l’organizzazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale nei paesi non coperti da centri vaccinali da parte del Servizio di Igiene e sanità pubblica Asl 5.

Si invita perciò a fornire ai lettori una rappresentazione aggiornata, completa e obiettiva della situazione e si diffida dalla pubblicazione di questa e di ulteriori notizie non attentamente e preventivamente verificate. Ci si riserva di tutelarsi nelle opportune sedi qualora ciò venisse disatteso. (Angelo Maria Serusi – Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Oristano)

Il direttore generale dell’Asl di Oristano Angelo Maria Serusi ci diffida e ci minaccia. Ma noi continueremo a raccontare quanto accade da più di un mese: centinaia di persone costrette ogni settimana a fare la fila al freddo davanti agli ambulatori di Oristano dell’Azienda sanitaria, piuttosto che in un locale riparato, come dovrebbe essere. Erano in fila e al freddo anche gli utenti che si sono presentati per la vaccinazione mercoledì scorso 21 dicembre. Lo abbiamo scritto. La foto che abbiamo pubblicato, invece, era una foto d’archivio e correttamente lo abbiamo specificato. Se nulla cambierà scriveremo ancora e pubblicheremo altre foto.

Ci piacerebbe anche dare notizia di giorni e orari in cui le vaccinazioni si svolgono nei Comuni della provincia: aiuterebbe gli utenti di quei Comuni. Ma l’Asl di Oristano si è rifiutata di fornirci questa informazione che, pure, è di pubblica utilità.

Tanti auguri di Buon Natale al Dottor Serusi. (Marco Enna)

