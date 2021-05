Vaccini, domani si cambia. Si può prenotare anche col postino Le novità e le informazioni utili per quanti devono ancora chiedere la somministrazione del siero anti-covid

Da domani, venerdì 14 maggio, a partire dalle 12, anche in Sardegna sarà possibile richiedere la vaccinazione anti-Covid attraverso il sistema di prenotazione realizzato da Poste Italiane.

Tre le modalità che saranno immediatamente a disposizione dei cittadini: il portale online dedicato, accessibile all’indirizzo ‘prenotazioni.vaccinicovid.gov.it’; il call-center, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero verde 800.00.99.66; gli sportelli automatici (Atm) presso gli uffici postali.

A partire dal 18 maggio sarà possibile effettuare la prenotazione anche tramite i portalettere.

Possono prenotare la vaccinazione i cittadini appartenenti alle categorie attualmente coinvolte nella campagna di vaccinazione, individuati sia per fascia d’età, con l’inclusione degli over 50 nati dal 1963, sia perché appartenenti a categorie particolarmente vulnerabili e più nello specifico i soggetti a elevata fragilità, inclusi i diabetici (nati dal 1942 al 2004, indicati nell’Allegato 1 disponibile sul sito sardegnasalute.it) e le persone affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (nate dal 1961 al 1970 e indicate nell’Elenco 1 sempre consultabile sul portale della Regione).

La prenotazione sul sistema delle poste è richiesta anche a tutti i cittadini che si fossero già registrati sul portale regionale delle adesioni, ma non avessero ancora ricevuto l’sms con l’appuntamento per la somministrazione.

In fase di prenotazione sarà possibile scegliere la data e il punto di vaccinazione, secondo le disponibilità. Sarà inoltre possibile indicare l’eventuale necessità di somministrazione a domicilio per le persone allettate, modalità che continuerà a essere disponibile anche su richiesta diretta al medico di famiglia.

Il sistema, inoltre, è in fase di implementazione per consentire la prenotazione dei care-giver, i familiari conviventi dei fragili aventi diritto e a tutti i cittadini over 40.

“Nell’Isola la campagna di vaccinazione prosegue con il massimo impegno”, dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas. “Con il sistema di Poste Italiane, contiamo di superare le criticità riscontrate finora e di dare un rinnovato impulso alle immunizzazioni anti-Covid. Il nuovo sistema di prenotazione segna anche l’apertura delle vaccinazioni agli over 50 e presto anche agli over 40”.

“Con il passaggio al nuovo sistema aggiungiamo un nuovo importante tassello alla campagna in corso. La nostra attenzione, in questa fase – dichiara, l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – è rivolta in particolare al completamento delle vaccinazioni dei soggetti più fragili, che restano la priorità assoluta. La campagna inizia a mostrare i primi risultati sul piano epidemiologico. Continueremo a concentrare ogni sforzo con l’unico obiettivo di sconfiggere il virus e restituire all’isola una nuova normalità”.

