Vaccini buttati: chiesto l’intervento del ministro e del commissario

Iniziativa del presidente del Tdm, Bruno Palmas

Un intervento del ministro della Salute Speranza e del commissario covid Figliuolo è stato chiesto dal presidente regionale del Tribunale dei diritti e dei doveri del medico Bruno Palmas, appresa la notizia delle 200 dosi di vaccino che sabato sono andate perse in seguito a problemi organizzativi emersi con l’apertura dell’hub di Ghilarza.

Palmas si rivolge al ministro e al commissario “non solo per accertare le responsabilità, che parrebbero evidenti, ma per assumere le necessarie decisioni sul governo della campagna vaccinale in Sardegna”.

“I medici, e quelli di famiglia in particolare, hanno da tempo denunciato i ritardi nella fornitura dei vaccini per i loro assistiti, ma in questa occasione – prosegue Palmas – si è toccato il fondo. Anche quando le dosi ci sono non c’è la capacità di usarle bene. Ora si dirà che i cittadini non si sono presentati e che quindi la colpa è loro. Come spesso capita, la politica dirà che le responsabilità sono degli altri. Ma noi sappiamo che sarebbe bastato adottare un sistema semplice, che già si usava nelle prenotazioni a CUP (quando queste erano normali e comuni, oramai dimenticate), quello del recall nel giorno precedente all’appuntamento, per evitare il danno. Forse per qualcuno è troppo complicato!”.

Per il Presidente del TDMe, comunque, lo spreco delle dosi non sarebbe una novità di oggi. Rumors professionali indicherebbero tale problema, a vario titolo di gravità, come esistente anche in altri hub vaccinali. “Forse – conclude Palmas – sarebbe stato bene coinvolgere in modo serio i medici di Medicina Generale nella campagna anticovid, affidandogli il compito di vaccinare le persone fragili e quelle non trasportabili. Ma anche la medicina di famiglia ci pare sia abbandonata a se stessa dal sistema sanitario sardo. Come i cittadini. Poveri noi!”.

L'articolo Vaccini buttati: chiesto l’intervento del ministro e del commissario sembra essere il primo su LinkOristano.it.