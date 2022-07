Vaccini: Asl Sassari potenzia attività dei Centri - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 20 LUG - La Asl 1 di Sassari potenzia le attività dei Centri vaccinali anti covid-19 per la somministrazione della quarta dose a tutti gli over 60 e over 12 fragili. Da oggi è entrato in servizio l'ambulatorio di Thiesi e la prossima settimana sarà attivato quello di Porto Torres.

Da domani, invece, sarà incrementata l'attività dei centri vaccinali di Alghero e Ozieri e a breve, in collaborazione con le amministrazioni comunali, saranno organizzate delle giornate vaccinali sui territori.

La Asl invita gli utenti a prenotare la vaccinazione per garantire una migliore programmazione delle attività ed evitare lunghi tempi di attesa nei centri. Gli orari di apertura dei centri vaccinali sono: a Sassari, nel complesso di Rizzeddu, con ingresso da via Rockefeller, dal lunedì al venerdì, ore 9 -19; ad Alghero, presso il Servizio di Igiene Pubblica, via Paoli 32, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 18; a Ozieri, nel Laboratorio analisi dell'ospedale "Segni", giovedì e venerdì, dalle 15.30 alle 17.30; a Thiesi, negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica, via Seunis, mercoledì e giovedì, dalle 15 alle 17; a Porto Torres, negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica, via Lombardia, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17.30.

