Dopo la circolare dell'11 luglio 2022, con ala quale il ministero della Salute ha esteso la platea destinataria della seconda dose di richiamo con vaccino anti Sars-Cov2 ai soggetti di età uguale o maggiore di 60 anni e a tutti i soggetti fragili a partire dai 12 anni di età (purché siano trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima somministrazione o dalla data del test diagnostico positivo), la Asl del Medio Campidano ha previsto un'estensione delle aperture dei Punti Vaccinali Territoriali di Sanluri e Guspini a partire del 18 luglio e per tutto il mese di agosto. Gli hub resteranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 ma a Sanluri l'orario si protrarrà sino alle 19 il giovedì, mentre a Guspini sino alle 18 il martedì. Lunedì 15 agosto i Punti vaccinali territoriali saranno chiusi.

"Per garantire la migliore efficienza del servizio, si raccomanda agli utenti di prenotare la vaccinazione e di rispettare l'orario indicato nella prenotazione stessa - spiega la Asl - che potrà essere effettuata on line dal sito Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; Tramite il Call Center 800009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00); Presso gli ATM degli Uffici Postali; Tramite il portalettere".



Fonte: Ansa Sardegna

