Vaccini antinfluenzali e anti-Covid, al via le prenotazioni: ecco come fare

Oristano

Avviso della Asl 5 di Oristano

Da oggi, lunedì 16 ottobre, i cittadini possono prenotarsi per effettuare i vaccini antinfluenzale e anti-Covid nel territorio dell’oristanese.

Parte la nuova campagna di vaccinazione anche alla Asl 5 di Oristano. I vaccini potranno essere effettuati da lunedì 13 novembre in diverse strutture sanitarie.

“Vaccinatevi, perché non bisogna abbassare le guardia verso il virus antinfluenzale e il virus del Covid”, ha esordito la dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5, che sta coordinando la campagna vaccinale dell’azienda sanitaria oristanese, “il virus del Covid è sotto controllo, non esiste più un’emergenza, creata dalla pandemia. Ma il virus è diventato endemico, fa parte della nostra vita. Ora non abbiamo più le mascherine, sono ritornate le occasioni di assembramento, quindi il virus circola tranquillamente. E soprattutto le persone fragili e gli operatori sanitari si devono vaccinare”.

Le vaccinazioni saranno effettuate in ciascun ambulatorio dei centri vaccinali dell’igiene pubblica di tutto il territorio dell’oristanese. A Oristano nella sede centrale della Asl 5, in via Carducci 35, vaccini tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Per le prenotazioni ci si può recare nella sede della Asl 5 in via Carducci.

Ci si potrà prenotare per le vaccinazioni nella sede di Oristano anche via mail e per telefono: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , 0783317704 – 0783317705. Per le prenotazioni nei centri vaccinali nei diversi territori i cittadini si possono recare personalmente in questi centri o sempre alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Continua a leggere su OristanoNoi .

Lunedì, 16 ottobre 2023