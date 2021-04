Vaccini anti Covid, presto in campo anche i farmacisti sardi

Fatto l'accordo nazionale serve un'intesa regionale. Annis (Federfarma): "Onorati di poter dare una mano"

"Manca uno scudo penale e civile per i farmacisti ma le interlocuzioni sono già state avviate, a breve incontreremo i responsabili dell’assessorato regionale della Sanità – spiega Pierluigi Annis, presidente regionale di Federfarma –. Noi siamo disponibili e sono certo che troveremo un accordo. Molti colleghi sono già pronti a contribuire alla campagna di vaccinazione e sarebbero onorati di dare una mano. I costi non sono un problema, i sei euro che risultano dall’accordo dall’accordo nazionale sono quelli che generalmente vengono destinati ai medici, su cui si è deciso di modulare la dotazione finanziaria".

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a