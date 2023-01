Oristano

Resta invariato in calendario delle somministrazioni dell’antinfluenzale

Cambiano le modalità d’accesso alle vaccinazioni anti-Covid a Oristano. Due le novità di rilievo, come reso noto dall’Asl.

La prima è che non occorrerà più prenotare l’appuntamento attraverso il sistema Poste, ma si accederà liberamente, presentandosi direttamente nell’ambulatorio muniti di tessera sanitaria.

La seconda prevede, invece, che da oggi i vaccini Covid saranno effettuati ogni martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18 al 1° piano della sede legale Asl 5 in via Carducci 35, negli ambulatori del Servizio di Igiene e sanità pubblica, non più al piano terra della stessa sede.

Vaccinazione antinfluenzale. Prosegue la campagna antinfluenzale nei centri vaccinali della provincia e negli altri comuni che ne fanno richiesta al Servizio di Igiene pubblica, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, che sta inviando le proprio squadre di medici e infermieri sul territorio per venire incontro alle esigenze della popolazione, in particolare di quella più anziana e fragile. A Oristano città, le vaccinazioni contro l’influenza stagionale vengono effettuate, sempre senza prenotazione, tutti i mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18.

Vaccinazione a domicilio. Per richiedere la vaccinazione a domicilio delle persone non deambulanti, è possibile chiamare i numeri 0783.317704/05/06 o inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Ci si può sottoporre alla somministrazione contemporanea, nella stessa seduta, del vaccino antinfluenzale e di quello anti-Covid e anti-pneumococcico.

