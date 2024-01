Vaccini anti Covid a Cagliari: assalto al Brotzu, 600 persone in coda all’open day

Oltre 600 persone in coda stamattina all’open day del Brotzu. L’ospedale di piazzale Ricchi ha prontamente aderito alla richiesta della Regione Sardegna di attivare tutte le iniziative per facilitare l’accesso dei cittadini alla vaccinazione contro il Covid, ha organizzato, all’ospedale San Michele un “open day” per oggi, operativo dalle ore 9.30 alle ore 14.30 (ingresso 7 Medicina del lavoro).

“L’ARNAS G. Brotzu prosegue il suo impegno nella campagna vaccinale – dichiara la Direttrice Generale Agnese Foddis – e si conferma in prima linea offrendo a chi vuole vaccinarsi la libertà di potersi presentare al punto vaccinale senza dover sottostare a orari e appuntamenti. La copertura vaccinale, va ricordato, è fondamentale soprattutto per le persone più anziane e fragili”.

La somministrazione con il nuovo vaccino aggiornato è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. Il richiamo, di norma, ha una valenza di 12 mesi.