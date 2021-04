Vaccini: anche il Comune di Arborea vuole evitare il trasferimento a Oristano

Lettera della sindaca Pintus ai vertici della sanità Il Comune di Arborea, così come altri comuni dell’hinterland di Oristano, chiede di poter proseguire le vaccinazioni contro il coronavirus per i residenti senza dover ricorrere al trasferimento nell’ub che domani viene inaugurato al palasport di Oristano. La sindaca Manuela Pintus in proposito ha inviato un’istanza all’Assl di Oristano e ai vertici della sanità sarda: “Per accelerare la campagna vaccinale ed evitare ai cittadini residenti nel nostro comune di doversi spostare per la vaccinazione incrementando la possibilità che si creino potenziali assembramenti in altri centri cittadini”, scrive la sindaca Pintus, “si chiede alla Regione, all’ATS e alla ASSL di Oristano di poter vaccinare in loco i nostri concittadini appartenenti alla fascia di età 1942-1951 (e in futuro i cittadini delle altre fasce di età), al pari di quanto già accaduto con le vaccinazioni degli over 80″.

I Medici di Medicina Generale che operano ad Arborea hanno fornito disponibilità a somministrare in loco i vaccini”. La sindaca ricorda, inoltre, come le vaccinazioni eseguite sinora nei locali ex Gil di Arborea abbiano dato un ottimo riscontro organizzativo e in termini di sicurezza. Lunedì, 12 aprile 2021 L'articolo Vaccini: anche il Comune di Arborea vuole evitare il trasferimento a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano