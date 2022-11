Oristano

I medici di famiglia dal canto loro continuano la protesta, ma non tutti

Al freddo e al vento e anche sotto la pioggia, com’è accaduto ieri pomeriggio. E si è già fortunati quando si riesce a fare la fila in queste a dir poco precarie condizioni. Perché non tutti riescono ad avere la somministrazione del vaccino antinfluenzale nel punto vaccini dell’Asl di Oristano, al primo piano della sede di via Carducci.

Risulta che siano solo 200 le persone ammesse ad ogni sessione, previste il mercoledì e il venerdì, dalle 15 alle 18.

La campagna vaccinale, dunque, procede tra evidenti difficoltà e un bel po’ di confusione che richiama quelle tristi immagini di un anno e mezzo fa quando gli oristanesi facevano la fila sotto la pioggia e al freddo, o sotto il sole cocente, davanti al nuovo palasport di Sa Rodia, per ottenere la somministrazione del vaccino anti – covid. Allora ci volle quasi una sollevazione popolare per ottenere qualche gazebo che alleviasse le difficoltà.

La scena si ripete, purtroppo. Le testimonianze raccolte ieri pomeriggio confermano: “Sono arrivato un quarto d’ora prima dell’orario di inizio”, dice un utente, “e prima di me c’erano già un centinaio di persone. Alle 15.40 erano già stati assegnati tutti e 200 numerini. Qualcuno è dovuto andare via senza poter essere vaccinato. Io ho atteso quasi due ore. Buona parte della fila l’ho fatta fuori, al freddo e a un certo punto ha cominciato anche a piovere. Purtroppo all’interno si può entrare dieci per volta perché ci è stato detto che lo spazio non consente diversamente”.

Non è andata meglio agli utenti che si sono rivolti al centro vaccinale nella giornata di mercoledì. Questa un’altra testimonianza: “Mi sono presentato alle 15.35 e sono uscito alle 18.25, ho dovuto fare buona parte della fila all’aperto”.

L’andamento della campagna di vaccinazione, probabilmente, è condizionato anche dalla indisponibilità dei medici di famiglia. Il sindacato Fimmg, infatti, dal mese di ottobre ha avviato la protesta per i mancati pagamenti delle vaccinazioni Covid 2021-2022 e delle vaccinazioni antinfluenzali della campagna vaccinale 2021-2022 e ha deciso di non collaborare con la Asl per le vaccinazioni. I medici, va detto, stanno comunque eseguendo regolarmente le vaccinazioni delle persone più a rischio. E alcuni medici vaccinano anche i normali pazienti. La protesta, insomma, ha le maglie larghe. Ma non basta, purtroppo.

Stante la situazione, ci si chiede quindi, perché all’Asl di Oristano non si cerchino soluzioni efficaci e una sistemazione logistica adeguata che consenta un normale svolgimento della campagna di vaccinazione antinfluenzale. E a questo punto ci si chiede anche perché Comune e Prefettura di Oristano stiano solo a guardare.