Vaccini ai diabetici, attenzione agli sms: serve quello del Cup

Tutte le persone che rientrano nelle categorie alle quali è attualmente dedicata la campagna di vaccinazione anti-Covid – over 90, 80, 70 e 60, persone con elevata fragilità – possono prenotare l’appuntamento vaccinale registrandosi al Portale regionale dei vaccini (vaccinocovid.sardegnasalute.it). A registrazione avvenuta, riceveranno successivamente un SMS con data e luogo in cui recarsi per la somministrazione del siero. Queste modalità di prenotazione e accesso valgono per tutti, compresi i pazienti con diabete di tipo 1 o 2.

A precisarlo è la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl di Oristano Maria Valentina Marras, a seguito della diffusione di un messaggio non autorizzato nel quale i pazienti con diabete venivano invitati a presentarsi direttamente all’hub vaccinale di Oristano, nel nuovo Palazzetto dello Sport di via Morosini, senza aver ricevuto l’appuntamento vaccinale via SMS.

«Invitiamo tutte le persone ad elevata fragilità, incluse quelle con diabete, a registrarsi da subito al Portale dei vaccini, aperto dal 29 aprile anche a questa categoria, e ad attendere l’SMS di convocazione inviato dal Cup regionale prima di recarsi all’hub – spiega la dottoressa Marras – Questa è attualmente l’unica modalità per accedere all’appuntamento vaccinale a Oristano. Diffidiamo perciò – prosegue la direttrice del Sisp – dal diffondere o dare ascolto a messaggi che circolano su chat private, nei quali si invita a recarsi al Palazzetto dello Sport senza appuntamento: chi non fosse prenotato attraverso questo sistema, non sarà vaccinato».

Le uniche eccezioni alla prenotazione attraverso il Portale dei vaccini sono costituite al momento dagli over 80 e 90 non ancora vaccinati, che potranno accedere liberamente all’hub (o in alternativa inviare una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per avere l’appuntamento) e dai familiari conviventi e i caregiver di disabili gravi, che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto. Chi presta assistenza continuativa a gravi disabili potrà presentarsi all’hub insieme all’assistito, in occasione del suo appuntamento vaccinale, munito di autocertificazione che attesti il suo status: potrà così essere vaccinato contestualmente alla persona a cui presta assistenza.

Nel caso in cui il paziente con grave disabilità fosse stato già vaccinato o non fosse trasportabile all’hub, i loro caregiver potranno fare richiesta di essere vaccinati inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Questo indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato anche per richiedere informazioni, ad esclusione di quelle di natura sanitaria (per le quali si rimanda al proprio medico di famiglia o al medico vaccinatore), mentre non potrà essere impiegata per prenotare un appuntamento vaccinale (ad eccezione, come già detto, dei caregiver di gravi disabili già vaccinati o non vaccinabili all’hub), né per avere indicazioni relative alle categorie e fasce d’età che attualmente non rientrano nella campagna anti-Covid.

In caso di difficoltà nella registrazione al Portale dei vaccini, il supporto tecnico va richiesto ai contatti indicati nello stesso Portale, mentre se non si possiede una connessione internet, tutte le persone con 70 o più anni possono rivolgersi alla più vicina stazione dei Carabinieri per effettuare la registrazione al Portale.

