(ANSA) - CARBONIA, 25 AGO - Ha riaperto l'hub allestito all'Auditorium della Grande miniera di Serbariu a Carbonia, a proseguimento della campagna vaccinale anti-Covid. Il COC, il Centro Operativo Comunale, ha supervisionato tutta la parte relativa al riallestimento dei locali della miniera, con il supporto di alcune associazioni di volontariato. Si ricorda che sul sito del Comune di Carbonia è stato pubblicato il calendario vaccinazioni al seguente link https://www.comune.carbonia.su.it/servizi/servizio-polizia-local e/item/4393-campagna-vaccinale-anti-covid Il centro sarà aperto anche sabato 27 agosto tutto il giorno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dalla settimana successiva, invece, l'apertura bisettimanale osservata sarà ogni mercoledì pomeriggio, sempre dalle 15 alle 18, e ogni sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle18.

Il vaccino somministrato sarà esclusivamente il Pfizer e ci si può prenotare all'indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure si può chiamare l'800 00 99 66.

Verrà data priorità per la seconda dose di richiamo, cosiddetta "booster", agli ultrasessantenni, ai "fragili" dai 12 anni in su e al personale medico-sanitario stesso, particolarmente esposto e da tutelare, ma la vaccinazione è aperta a chiunque intenda concludere il ciclo vaccinale. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

