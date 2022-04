E’ partita già da alcuni giorni la somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti COVID-19 nell’Hub Fiera di Cagliari. Il secondo richiamo (second booster), che deve essere effettuato a distanza di 120 giorni dalla terza dose, al momento è destinato a tutti i cittadini di età pari o superiore agli 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani e le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti di età pari o superiore a 60 anni secondo quanto elencato in allegato 2 della circolare Ministero della Salute del 08/04/22. L’accesso è libero, senza prenotazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

