Vaccinazioni, sul portale della Regione i sardi nati fino al 1951

La Regione ha confermato che i cittadini che a causa di una patologia sono esenti dal ticket o che fanno parte della categoria dei “pazienti fragili” non dovranno iscriversi alla piattaforma: saranno contattati direttamente dall’Ats (ma neanche stavolta è stato precisato quando e in quale modo).

Da oggi, progressivamente, saranno caricati sul portale i dati dei residenti in Sardegna nati dal 1947 fino al 1951, che – inserendo il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria – potranno esprimere il proprio consenso a essere vaccinati. Le persone registrate sulla piattaforma saranno contattate con un sms che riporterà l’indicazione di luogo e ora per la vaccinazione, con il vaccino AstraZeneca.

La campagna di vaccinazione anti-Covid apre a tutti i sardi dai settant’anni in su, che non abbiano esenzioni dal ticket per patologia. Lo ha comunicato l’assessorato regionale della Sanità, con un nuovo aggiornamento delle modalità di adesione attraverso la piattaforma dedicata vaccinocovid.sardegnasalute.it.

Fonte: Link Oristano

