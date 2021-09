Open day all’hub vaccinale del Brotzu: sabato 2 ottobre dalle 9 alle 12 sarà possibile effettuare la prima dose del vaccino Pfizer senza prenotazione.

La vaccinazione è aperta agli over 12; i minorenni potranno presentarsi solo se accompagnati da un genitore.

L’hub vaccinale del Brotzu, ha finora somministrato 66 mila 642 dosi di siero Pfizer e 5126 di Astrazeneca.

“Una giornata importante per la nostra azienda ospedaliera che fin dall’ inizio della campagna vaccinale, lo scorso 27 dicembre, ha dato un importante contributo nella lotta alla pandemia. “– Commenta Paolo Cannas Commissario Straordinario dell’Arnas – “Questo open day significa dare la possibilità a tutti di accedere all’unico strumento valido per il ritorno alla normalità. Voglio ringraziare la squadra composta da 25 persone tra medici, farmacisti, assistenti sanitari e amministrativi che con il loro lavoro stanno dando un importante contributo nella lotta contro il corona virus.”

