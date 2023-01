Oristano

Non servono le prenotazioni. Il calendario dei centri vaccinali in provincia

Niente più attese al freddo per i pazienti che si rivolgono al centro vaccinale di via Carducci a Oristano per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Ora è possibile attendere il proprio turno nella sala d’attesa al primo piano.

Superati in questo modo i disagi denunciati dagli utenti che hanno affollato la sede della Asl nelle ultime settimane, costretti ad attendere in strada, anche con pioggia e freddo, o a tornare a casa senza aver effettuato il vaccino, se non riuscivano a ottenere uno dei 200 biglietti distribuiti per ogni seduta.

Probabilmente ha agevolato questa soluzione anche un certo calo dell’afflusso, legato all’attività svolta nel territorio e all’avanzare della campagna vaccinale.

Tra le novità introdotte con il nuovo anno dal Servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl 5 di Oristano, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, c’è anche la possibilità di presentarsi direttamente dell’ambulatorio Asl di via Carducci e in tutti i centri vaccinali della provincia per le vaccinazioni anti-Covid. Non è più necessario prenotare l’appuntamento tramite il sistema delle Poste. Bisogna ricordarsi comunque di portare con se la tessera sanitaria.

Per chi lo richiede, sarà possibile sottoporsi a entrambe le vaccinazioni (anti-influenzale e anti-Covid) nella stessa seduta.

Questi i giorni e gli orari di apertura dei centri vaccinali della provincia, con accesso diretto (senza prenotazione):

Oristano

via Carducci, 35 – 1° piano

vaccinazioni anti-Covid: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 18

vaccinazioni anti-influenzali: ogni mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18

(fino a 200 persone a seduta)

Ales

via IV novembre, 30

ogni martedì, dalle ore 15 alle 18

Bosa

via Amsicora, 1

ogni mercoledì, dalle 15 alle 18

Cabras

via Tharros

ogni mercoledì, dalle 15

Ghilarza

piazza San Palmerio, 1

ogni mercoledì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Nurachi

via Santa Lucia

sabato, dalle 9 alle 13.30

Samugheo

via della Pace

sabato, dalle 8.30 alle 14

Simaxis

presso il Centro sociale

ogni martedì e giovedì, dalle 14 alle 17.30

Terralba

viale Sardegna, 74

ogni lunedì, dalle ore 15 alle 18

Tramatza

via Marconi, 2

martedì, dalle 14 alle 18

Le persone non in grado di muoversi potranno prenotare la vaccinazione a domicilio con una telefonata (i numeri sono 0783.317704 oppure 0783.317705 o ancora 0783.317706) o con una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Giovedì, 12 gennaio 2023