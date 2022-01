Terralba

Aggiornamenti da Terralba, Arborea e Uras ma i dati reali sono probabilmente più alti



Tutto esaurito per le due giornate di vaccinazioni contro il Covid-19 programmate a Terralba per venerdì 14 e sabato 15 gennaio: intorno alle 10.30 di questa mattina sono state chiuse le prenotazioni telefoniche. Le 500 dosi di vaccino garantite dalla Asl per venerdì e le 150 di sabato sono state tutte assegnate in appena 24 ore, ha spiegato il sindaco Sandro Pili.

Potevano prenotare il vaccino – prima, seconda o terza dose, con Pfizer e Moderna – i residenti ad Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras.

Il centro vaccini di via Napoli a Terralba lavorerà dalle 9. Gli utenti prenotati dovranno presentare tessera sanitaria, documento d’identità, modulo di consenso e scheda anamnestica. I modelli possono essere scaricati dai portali web dei Comuni o ritirati presso le sedi municipali e alla Livas di Terralba, in via Napoli 3.

I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori, o da un solo genitore munito del modulo di consenso (la scheda è sul sito internet dell’Ats) e copia del documento d’identità del genitore non presente .

Intanto nuovi contagi e qualche guarigione dal coronavirus sono stati registrati nelle ultime ore nel Terralbese. Ieri sera il sindaco di Terralba Sandro Pili ha dato notizia di 12 nuovi positivi tra i suoi concittadini. Altri 8 invece sono stati dichiarati guariti.

Per effetto dei contagi e delle guarigioni, il numero totale dei positivi al coronavirus a Terralba è salito a 91.

È arrivato a 30 (+3 rispetto al bollettino diffuso due giorni fa) invece il numero dei contagiati ad Arborea. La comunicazione è stata diffusa ieri sera dalla sindaca Manuela Pintus. La prima cittadina ha ricordato nuovamente – come già fa da diversi giorni – che risultano diverse segnalazioni di tamponi antigenici rapidi positivi, quindi il dato reale è probabilmente superiore a quello comunicato dall’Ats.

Anche Uras si registra una guarigione accompagnata però da qualche nuovo contagio. Ieri sera la sindaca Anna Maria Dore ha confermato che i residenti al momento positivi sono 26 (+5 rispetto a lunedì scorso).

“Tanti sono però i nostri concittadini positivi che non risultano sulla piattaforma dell’Ats”, ha aggiunto la sindaca, “e che con grande senso civico si sono auto-segnalati e stanno rispettando l’isolamento e la diversa raccolta dei rifiuti. Speriamo vivamente che tutti i nostri concittadini isolati possano guarire il prima possibile”.

Mercoledì, 12 gennaio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.