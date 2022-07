Oristano

Campagna anti-Herpes, basta una richiesta al Servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl

La campagna di vaccinazione anti-Herpes Zoster nelle strutture residenziali per anziani della provincia parte oggi, lunedì 4 luglio. Sarà gestita dal Servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl di Oristano.

Obiettivo dell’intervento di immunizzazione, totalmente gratuito, è proteggere le persone anziane e fragili da una malattia frequente e debilitante, comunemente chiamata “fuoco di Sant’Antonio”, che causa un’eruzione cutanea dolorosa e che può comportare complicanze importanti, come la nevralgia post erpetica.

La vaccinazione era già stata avviata a giugno su tutte le persone dai 50 anni in su e sui soggetti fragili dai 18 anni residenti in provincia di Oristano, che possono prenotare un appuntamento in tutti gli ambulatori di Igiene pubblica del territorio.

Ora la campagna si estende alle case di riposo e alle residenze assistenziali per anziani, i cui ospiti, su richiesta delle strutture e previo consenso dei familiari, potranno essere vaccinati sul posto dai team del Servizio di Igiene e sanità pubblica.

Prima tappa sarà la casa di riposo “Eleonora d’Arborea” di Oristano, a seguire saranno coinvolte tutte le altre strutture che ne hanno fatto richiesta o che la faranno in seguito, contattando il Servizio di Igiene e sanità pubblica che nelle scorse settimane ha inviato loro una lettera di invito all’adesione.

«È importante ribadire che per la prima volta abbiamo in mano uno strumento, il vaccino, che non solo riduce sensibilmente il rischio di sviluppare l’Herpes Zoster, ma soprattutto protegge dalla nevralgia post erpetica, con un’efficacia superiore al 90 per cento nei soggetti sopra i 50 anni e tra il 70 e il 90 per cento negli ultradiciottenni fragili», spiega la responsabile del Servizio Igiene Pubblica, Maria Valentina Marras.

«La vaccinazione anti-herpes può avvenire in concomitanza con quella antinfluenzale, antipneumococcica, anti tetano-difterite-pertosse e, soprattutto, con quella anti-Covid», ha chiarito la dottoressa Marras. «I soggetti più a rischio che ancora devono sottoporsi alla terza o quarta dose possono effettuare sia l’uno che l’altro vaccino nella stessa seduta, senza alcuna controindicazione».

I cittadini residenti in provincia di Oristano, dai 50 anni in su (o fragili dai 18 anni in su) possono rivolgersi al più vicino ambulatorio di Igiene Pubblica della provincia per prenotare l’appuntamento vaccinale. A Oristano città è possibile sottoporsi al vaccino anche senza prenotazione, recandosi al Servizio di Igiene pubblica (via Carducci, 35) il martedì o il giovedì, tra le 9 e le 13 o tra le 15 e le 18.

