Terralba

Nell’hub di via Napoli, fino a esaurimento delle dosi

Ancora una giornata di vaccinazioni senza bisogno di prenotazione al centro vaccinale di Terralba.

L’Open day è in programma giovedì 23 dicembre nell’hub di via Napoli dalle 9. Le somministrazioni andranno avanti sino all’esaurimento dello dosi dei vaccini Pfizer e Moderna.

Sarà possibile effettuare la prima dose, la seconda e – per gli over 40 che abbiano superato i 5 mesi dalla precedente vaccinazione – anche la terza dose.

La giornata di vaccinazioni è dedicata ai residenti nei comuni dell’Unione del Terralbese: Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras.

Le inoculazioni procederanno seguendo l’ordine di arrivo al centro vaccinale.

Per effettuare la vaccinazione è necessario presentare la tessera sanitaria, un documento d’identità, il modulo di consenso e la scheda anamnestica. I modelli dei moduli da compilare sono scaricabili dal portale web dei comuni interessati, ma si possono ritirare anche presso i municipi e la sede dell’associazione Livas di Terralba, in via Napoli 3.

I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori, o solo da un genitore munito del modulo del consenso e della copia del documento d’identità del genitore non presente (la modulistica è scaricabile dal portale web dell’Ats).

Domenica, 19 dicembre 2021

