Vaccinazioni anti Covid, l’Isola accelera: prima dose a 1 sardo su 4

Un sardo su quattro ha avuto la prima dose. In Sardegna le vaccinazioni aumentano, ma c’è da colmare un pesante ritardo iniziale. Il totale della popolazione vaccinata col ciclo completo in Sardegna è del 16, 7 %, penultimo posto in Italia, solo la provincia autonoma di Trento ha fatto peggio. Migliorano i dati sulla prima dose alla popolazione complessiva: 24, 5 %, ben oltre la media nazionale ferma al 19, 5 %.

Per quanto riguarda gli over 80 il 76 , 1 % dei sardi è immunizzato (quintultimo posto in Italia), nella fascia 70-79 anni doppia somministrazione al 25, 3 % dei sardi, mentre la fascia 60-69 anni solo il 18, 5 % ha completato le vaccinazioni.