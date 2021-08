Vaccinazioni anti-covid dei minori: ulteriori 2500 posti a disposizione nell’hub di Oristano

Oristano La direttrice Marras: “L’obiettivo è il rientro fra i banchi di scuola in sicurezza” Il Centro vaccinale di Oristano ha messo a disposizione dei giovani fra i 12 e i 18 anni ulteriori 2500 posti, prenotabili fino al 30 settembre, per la vaccinazione anti-Covid. “L’obiettivo è quello di un rientro fra i banchi di scuola in sicurezza anche per gli studenti” spiega la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Maria Valentina Marras. La vaccinazione potrà essere prenotata, come di consueto, attraverso la piattaforma on-line di Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, presso gli ATM degli Uffici Postali, attraverso il call center 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) o i portalettere. I minori il giorno della vaccinazione dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. Nel caso in cui ci si presenti accompagnati da un solo genitore, sarà necessario portare con sé anche il modulo di consenso firmato da entrambi i genitori e una copia del documento di identità del genitore non presente. Non è possibile delegare altre persone, familiari e non. Solo se il minore vive in una famiglia affidataria o in una comunità, può essere accompagnato dal genitore affidatario o da un operatore della comunità che deve presentarsi al Centro vaccinale con apposita documentazione che attesti la responsabilità decisionale sulle scelte sanitarie del minore, oppure con la delega del genitore/tutore. I moduli per vaccinazione anti-Covid dei minori sono reperibili sul sito www.asloristano.it

Valentina Marras

Dalla direttrice del Servizio di Igiene e sanità pubblica Marras viene lanciato ancora una volta l’appello verso tutti i cittadini non ancora immunizzati alla vaccinazione anti-Covid, che resta uno strumento fondamentale per proteggersi dalle gravi complicanze che possono verificarsi nel contrarre il Nuovo coronavirus:“Stiamo compiendo un enorme sforzo per mettere in sicurezza la popolazione e spezzare la catena della pandemia, ed oggi abbiamo un’arma potentissima per farlo: il vaccino. Per raggiungere l’immunizzazione di massa occorre l’adesione massiccia della popolazione, quindi invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a prenotazione la vaccinazione o, se over 60, a recarsi direttamente nel nostro Centro vaccinale”. Mercoledì, 18 agosto 2021

Fonte: Link Oristano