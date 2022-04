Oristano

Accesso libero nel pomeriggio per tre giorni alla settimana



Anche i bambini nella fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni potranno d’ora in poi accedere senza prenotazione al Centro vaccinale anti-Covid di Oristano (nel palazzetto dello sport di Sa Rodia, ingresso viale Repubblica), dalle 15 alle 18 di martedì, mercoledì e giovedì.

Per fare la vaccinazione sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria ed essere accompagnati da almeno un genitore o tutore legale.

“Considerata la sostenuta circolazione del coronavirus in queste settimane, è consigliabile che chi, fra i più piccoli, non si è ancora sottoposto alla vaccinazione lo faccia”, sottolinea la responsabile del Servizio di igiene e sanità pubblica, Maria Valentina Marras. “Il vaccino nella fascia d’età pediatrica non comporta generalmente alcun effetto collaterale, ad eccezione dell’indolenzimento nella zona dell’iniezione, ed è perfettamente sopportato dai bambini. Ricordiamo ancora una volta che la vaccinazione è importante per proteggere se stessi e, soprattutto, le persone fragili e gli anziani, come i nonni che i bambini spesso frequentano”.

Oltre che per i più piccoli, l’accesso è libero anche per tutte le altre categorie di cittadini e in particolare per coloro che devono avviare o completare il ciclo vaccinale e alle categorie di persone con grave compromissione del sistema immunitario, per le quali è suggerita la quarta dose.

Per i cittadini dai 12 anni in su l’orario di apertura dell’hub è dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di martedì, mercoledì e giovedì.

Giovedì, 7 aprile 2022