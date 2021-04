“Vaccinazioni anche sul territorio per gli anziani e le categorie fragili”

È necessario un intervento urgente per autorizzare il decentramento della vaccinazione anti-Covid su tutto il territorio della provincia di Oristano e risparmiare così ad anziani e pazienti fragili un faticoso trasferimento verso il capoluogo. Lo ha chiesto il consigliere regionale Emanuele Cera in una lettera indirizzata al commissario straordinario della ASSL di Oristano, Antonio Francesco Cossu.

Cera ha raccolto le perplessità di numerosi amministratori locali e sollecita “una soluzione integrata”, che garantisca “la possibilità di effettuare la vaccinazione sia nell’ hub di Oristano sia anche nel territorio provinciale”.

“Ben comprendendo le numerose difficoltà dei cittadini di spostarsi in massa per diverse decine di chilometri”, scrive il consigliere di Forza Italia, “ritengo che sia opportuno accogliere favorevolmente le proposte avanzate dagli amministratori comunali, che chiedono di poter proseguire le vaccinazioni contro il coronavirus per i residenti direttamente sul territorio, senza dover ricorrere al trasferimento, in particolare in questa fase per quelli nati dal 1942 al 1951”.

“Apprendo favorevolmente che ieri, in occasione dell’inaugurazione del punto vaccinale, il commissario straordinario dell’Ats, dottor Massimo Temussi, si è dimostrato disponibile ad autorizzare una soluzione decentrata di questo tipo”, scrive anocra Cera. “Occorre pertanto dare seguito a questa possibilità e aderire positivamente a quanto richiesto dagli amministratori di numerosi paesi del territorio, previa ovviamente adeguata organizzazione sia dal punto di vista sanitario che logistico, a garanzia naturalmente della sicurezza dei cittadini e degli operatori sanitari”.

Sulla capacità dei Comuni di collaborare con l’Assl nella gestione delle vaccinazioni Cera non ha dubbi, vista l’organizzazione collaudata con gli over 80: “Le amministrazioni si sono rese disponibilissime, attraverso un sistema collaudato con il personale del volontariato e sanitario del luogo, a supportare il sistema sanitario, per effettuare le vaccinazioni ed evitare trasferimenti della popolazione verso il capoluogo, prevenendo assembramenti presso l’hub di Oristano ed eliminando la trasferta verso il capoluogo”.

Mercoledì, 14 aprile 2021

