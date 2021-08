Vaccinazione libera per tutti all’hub di Oristano, non serve la prenotazione

Oristano

Da oggi accesso senza limiti di età o precedenza per categorie

Vaccinazioni senza prenotazione e senza limiti di età da oggi all’hub in funzione al palasport di Oristano. L’Assl 5 ha annunciato che tutti i cittadini – non più solo gli ultrasessantenni, gli insegnanti e il personale sanitario – potranno d’ora in poi presentarsi direttamente all’hub per la somministrazione del vaccino anti-Covid 19.

Dal lunedì al venerdì si vaccinerà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9 alle 14; l’ingresso è sempre quello di viale Repubblica.

“Ancora una volta facciamo un appello agli indecisi”, ha detto Maria Valentina Marras, direttrice del Servizio di Igiene e sanità pubblica – Zona Centro. “I medici sono a disposizione per chiarire eventuali dubbi e superare diffidenze in merito al vaccino, che è attualmente l’unico strumento a disposizione per superare la pandemia”.

“Il centro vaccinale di Oristano sarà aperto anche a chi non ha effettuato la prenotazione per agevolare ulteriormente l’adesione dei cittadini alla campagna di vaccinazione”, ha aggiunto la dottoressa Marras. “Per chi preferisce prenotare, restano valide le modalità di adesione attraverso la piattaforma di Poste Italiane (portale internet, call center, postamat e portalettere).

All’appuntamento vaccinale ci si dovrà presentare con la tessera sanitaria e i documenti (moduli di consenso informato e scheda anamnestica) scaricabili dal sito internet www.asloristano.it.

I minori (dai 12 ai 18 anni non compiuti) dovranno essere accompagnati da almeno un genitore, e avere il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica specifici per i minori. Se accompagnati da un solo genitore, dovranno presentare anche il modulo di delega del genitore assente e la copia della sua carta d’identità.

I cittadini che devono ricevere la seconda dose dovranno avere con sé solo la tessera sanitaria, e non la modulistica che hanno presentato alla prima vaccinazione.

