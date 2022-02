Rifiutato alle poste di via San Benedetto a Cagliari, con il suggerimento di andare in un altro ufficio, ma il succo non cambia: senza almeno il green pass base l’ingresso è vietato. Ma Roberto Marcialis, pensionato 67enne di Cagliari, sostiene di avere tutte le carte in regola: “Sono vaccinato con due dosi, ho avuto il Covid e da cinque giorni risulto negativo”. Cioè guarito: “In farmacia mi hanno detto che mi avrebbero inviato il super green pass”. Ma non è ancora arrivato. E oggi, primo febbraio, per svolgere qualunque operazione in una filiale delle Poste è necessario avere la certificazione verde: “La tessera è scaduta e devo rinnovarla, ho la pensione proprio alle Poste. Mi servono soldi per comprare roba da mangiare”, dice Marcialis.

Una beffa? “Una grande beffa, sì. Senza il super green pass non posso vivere, sono pensionato e non può andare nessun altro a ritirare i miei soldi”. Così, a Marcialis non rimane altro da fare che attendere di ricevere la nuova certificazione verde, quella che si ottiene dopo la guarigione dal virus. E che gli spetta “doppiamente”, visto che ha già due dosi del vaccino inoculate.

L'articolo “Vaccinato e guarito dal Covid ma senza green pass, non posso ritirare la pensione a Cagliari” proviene da Casteddu On line.