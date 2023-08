Vacanze oristanesi per i reali di Monaco? Avvistato lo yacht di Carolina nelle acque di Is Arenas

Oristano

Il panfilo sta risalendo la costa in direzione Bosa

Ha fatto tappa anche nelle acque dell’Oristanese lo yacht “Patcha III”: a bordo del panfilo vi sarebbe la principessa monegasca Carolina di Monaco con i suoi sette nipoti e qualche amico.

Lo yacht ha gettato l’ancora questa mattina nelle acque di Is Arenas, per poi proseguire il suo viaggio lungo la costa verso Nord, oltrepassando Santa Caterina di Pittinuri in direzione Bosa.

Nei giorni scorsi l’imbarcazione è stata avvistata a largo di San Teodoro.

Il panfilo fu regalato alla principessa Carolina dal defunto marito Stefano Casiraghi: è un’antica imbarcazione varata nel 1936, i cui interni hanno subito un recente restauro da ben 3 milioni di euro.

Il nome “Patcha” è l’acronimo delle iniziali dei nomi dei tre figli di Carolina di Monaco, ovvero Pierre, Andrea e Charlotte.

Giovedì, 24 agosto 2023