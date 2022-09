“Vacanze in Sardegna rovinate, il nostro van svaligiato a Porto Pino: hanno rubato pure i vestiti”

Le vacanze in Sardegna se le ricorderanno a lungo, e purtroppo non in positivo, Irene Bissoli, 24enne di Verona, e il suo compagno, Andrea. La coppia, due giorni fa, ha visitato la spiaggia di Porto Pino, a Sant’Anna Arresi. Dopo aver parcheggiato il van in un’area a pagamento si sono goduti il mare sardo ma, al loro ritorno, hanno trovato il furgone svaligiato. Vetri rotti, armadietti divelti, attrezzatura, vestiti e cibo portati via. È proprio la giovane a denunciare tutto con un post pubblico su Facebook, raccontando nel dettaglio ciò che è successo, facendo l’elenco degli oggetti rubati e lanciando un appello: “Dobbiamo restare un’altra settimana in Sardegna, non abbiamo più nemmeno i vestiti”. Nei gruppi social di Sant’Anna Arresi sono già tanti i commenti di sdegno ma, anche, quelli di sardi che si dicono pronti ad aiutare la coppia di vacanzieri, anche aprendo una raccolta fondi. Ecco, di seguito, il post pubblicato da Irene Bissoli.