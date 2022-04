“Il mio intento è quello di recuperare fondi per poter comprare un auto idonea per potermi muovere comodamente. Aiutatemi e ve ne sarò immensamente grato. Vi abbraccio a tutti col cuore, Marco”.

Da qualche anno deve convivere con la Sla. E il mese scorso ha deciso di farla finita. E si è recato in Svizzera per porre fine alla propria esistenza. Ma, una volta lì, sono stati gli amici che l’avevano accompagnato a farlo desistere: “Rimani ancora con noi”, gli hanno chiesto, dopo che anche i medici avevano detto che avrebbe ancora potuto godersi la vita.

Si è fermato a un passo dalla morte. Marco Madeddu, 46 anni, di Carbonia, malato di Sla, è andato in Svizzera per poter effettuare l’ eutanasia assistita (“la mia vita è un’agonia”), ma una volta là ci ha ripensato. E oggi chiede aiuto: ha bisogno di un’auto per potersi muovere.

Fonte: Casteddu on line

