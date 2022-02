Cagliari

Dopo 26 anni dedicati al credito cooperativo, 16 dei quali trascorsi nel paese della bonifica

Dopo 52 anni di servizio, molti dei quali trascorsi alla Banca di Arborea, va in pensione Evandro Piras, dirigente che ha dedicato al credito cooperativo 26 anni della propria vita professionale.

Ad Arborea ha trascorso la maggior parte della carriera bancaria, con ben 16 anni di servizio. Per gli ultimi dieci invece ha diretto la Banca di Cagliari, dalla quale si congeda: oggi lascia il posto al nuovo direttore Giuseppe Murgia che arriva da Unicredit, dove è stato capoarea in Liguria.

Nessun rimpianto da parte di Piras nel salutare un lavoro al quale ha riservato sempre amore e dedizione. La soddisfazione più grande? “Alla Banca di Cagliari insieme allo staff abbiamo fatto crescere una realtà visibile e utile per il territorio”.

Se si chiede al direttore cosa gli mancherà di più, risponde senza esitazione, pensando ai colleghi perlopiù molto giovani: “I ragazzi e i clienti. Mentre non mi mancherà affatto viaggiare. Vivo a Iglesias e ogni giorno percorro in auto 120 chilometri, rimango mediamente 12 ore fuori casa”.

Ai giovani che oggi hanno l’ambizione di entrare a lavorare in banca dice: “Ci sono ancora ottime opportunità. Certo, lo stipendio oggi non è alto come lo era circa 30 o 40 anni fa, però c’è la possibilità di sviluppare una carriera”.

A partire da domani, martedì 1° marzo, Piras ha intenzione di dedicarsi “alla potatura di ulivi e alberi da frutto, e in generale alla campagna, alla famiglia, al trekking almeno una volta alla settimana e alla caccia”.

“Un grazie senza riserve e a tutto campo a una persona che ha dimostrato tanta professionalità”, dice il presidente della Banca di Cagliari, Aldo Pavan, nel salutare il direttore che lascia. “Il 2020 e il 2021 sono stati anni di eccezionale difficoltà, ma la banca ha risposto in modo eccellente, grazie anche alla direzione esperta di Evandro Piras. Nel 2020 abbiamo aumentato il nostro erogato a favore degli operatori economici di quasi il 60 per cento e quasi un altro 10 per cento nel 2021, arrivando ad avere quasi tremila soci. Il futuro non sarà facile, nessun momento è facile, dobbiamo aspettarci acque agitate, ma la banca è solida sia dal punto di vista del bilancio che delle risorse umane. Abbiamo assunto tanti giovani”.

