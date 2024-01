Una storia incredibile fortunatamente a lieto fine per una signora di 45 anni di Caserta, salvata grazie ad un eccezionale lavoro di equipe.

La donna si era recata all’ospedale di Caserta per una brutta tosse che durava da troppo tempo. Gli esami di rito hanno però svelato una realtà ben più seria: un tumore all’atrio destro e al rene destro, prendendo tutta la vena cava inferiore. La paziente è stata quindi subito trasferita nel reparto di cardiochirurgia per essere operata.

L’ intervento, estremamente complesso, ha visto la collaborazione delle equipe delle Unità operative di Cardiochirurgia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione guidate coordinata dai direttori dell’Uoc di Cardiochirurgia, Andrea Montalto, e dell’Uoc di Urologia, Ferdinando Fusco. La massa tumorale e il rene destro sono stati rimossi, così come le masse sulla vena cava e quell’atrio destro. La 45enne adesso sta bene ed è ricoverata in cardiochirurgia dopo qualche giorno in terapia intensiva.