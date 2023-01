Sassari

La Procura dispone accertamenti

Indagini sulla vicenda di un uomo morto dopo essere stato ammanettato dai carabinieri al termine di una collutazione. La Procura della repubblica di Sassari ha disposto l’autopsia. Si vuole far luce sulla vicenda avvenuta mercoledì mattina, intorno alle 6,15, a Chiaramonti. Una barista del paese ha richiesto l’intervento urgente di una pattuglia al “112” perché fuori dal suo locale un uomo, a lei noto, stava dando in escandescenze, battendo violenti colpi contro la porta che la ragazza aveva chiuso a chiave, appunto per non permettergli l’accesso. L’uomo pretendeva di entrare nel bar e consumare alcolici, cosa che i gestori di esercizi pubblici del paese sapevano di non dovergli permettere.

In pochi minuti è giunta la pattuglia composta da due militari della stazione di Martis, in quel momento la più vicina per poter raccogliere la chiamata. I carabinieri hanno dapprima tentato di calmare l’uomo, che però, secondo quanto riferito, improvvisamente si è scagliato contro uno di loro, provocandone la reazione. L’uomo è caduto a terra e a quel punto i militari sono riusciti ad ammanettarlo con le mani dietro la schiena, tenendolo sul pavimento del dehors del bar in attesa dell’intervento del “118”.

Dopo pochi minuti, però, l’uomo ha avuto un malore. I sanitari sono arrivati in brevissimo tempo ed hanno tentato la rianimazione, ma senza risultato. L’uomo ha cessato di vivere.

Alla scena hanno assistito molte persone del paese, richiamate dal trambusto.

Il nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Sassari sta compiendo tutti gli atti necessari a ricostruire i fatti, sotto la direzione della Procura della Repubblica, che, appunto, ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, già fissata per il prossimo martedì 31 febbraio.

Sabato, 28 gennaio 2023