Va a trovare un parente e gli ruba i gioielli d’oro, ma non sapeva della telecamera

Furto Ragazza di 25 anni denunciata dai carabinieri

Immagine d'archivio

Sinnai

Ragazza di 25 anni denunciata dai carabinieri

È andata a casa di un parente per una visita e non è uscita a mani vuote: ha rubato dei gioielli d’oro custoditi nel comò di casa.

Ma la ragazza di Sinnai che i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato non sapeva il parente aveva installato delle telecamere di sicurezza: la registrazione la mostra mentre fruga nei cassetti e non ha lasciato dubbi su chi fosse responsabile del furto.

La denuncia non è la prima e ora la ragazza – che ha 25 anni ed è disoccupata – rischia di perdere anche il reddito di cittadinanza: i carabinieri hanno trasmesso una segnalazione all’Inps.

Lunedì, 20 febbraio 2023

