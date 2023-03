Utenza di casa intestata a un uomo defunto per non pagare le bollette, denunciata

Villacidro

Operazione dei carabinieri

Aveva intestato a un uomo defunto l’utenza dell’energia elettrica della sua abitazione di Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo, e così per mesi ha evitato di pagare la bolletta.

L’hanno scoperta i carabinieri della compagnia di Villacidro, in Sardegna, ai quali si era rivolta la sorella del presunto titolare dell’utenza, attivata misteriosamente nel comune. Alla donna che risiede in Sardegna, in quanto erede, l’Enel aveva recapitato una bolletta salatissima intestata al fratello morto. Insospettita anche dal fatto che l’utenza si riferisse a un luogo in cui il familiare non aveva mai avuto interessi, la sorella si è presentata in caserma.

I carabinieri sono risaliti a una napoletana di 51 anni, già nota per vicende analoghe, che si era impossessata dei dati anagrafici del fratello della vittima del raggiro e coi quali era riuscita ad attivare l’utenza, in modo da non dover pagare i costi dell’energia.

Ora la donna è stata denunciata alla Procura di Cagliari per truffa aggravata e sostituzione di persona. L’indagata risulta nullatenente e difficilmente potrà pagare i suoi conti.

Lunedì, 13 marzo 2023