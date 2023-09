Uta, un incendio danneggia il tetto di un capannone e attrezzi da carpentiere: in salvo un deposito di mobili

Un incendio è scoppiato in serata a Uta, alla periferia del paese, in un capanno di via Bascus Argius. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. I pompieri, insieme ai loro colleghi di Iglesias, sono riusciti a domare le fiamme solo dopo che avevano distrutto parte della struttura e vari attrezzi di carpenteria. In salvo un deposito mobili all’interno dello stesso capannone.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, gli stessi vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio. Non risultano, fortunatamente, feriti o intossicati.