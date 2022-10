Uta, si fingono poliziotti internazionali ed entrano armati in un hotel: coppia di polacchi nei guai

I carabinieri, dopo una attenta e specifica attività d’indagine, hanno denunciato per violenza privata e minaccia aggravata con armi, due cittadini polacchi di cui una donna residente a Uta. I due hanno raggiunto una nota struttura ricettiva dell’Ogliastra e, dopo essersi finiti appartenenti ad una fantomatica polizia internazionale e avere detto di essere proprietari di alberghi e di avere diritto ad uno sconto di 40%, hanno preteso non solo lo sconto, ma anche di poter vedere la struttura e le camere. La prontezza del personale e le stringenti norme di sicurezza non hanno consentito alla coppia di ottenere il risultato che speravano. Uno degli albergatori è stato minacciato con una pistola, tirata fuori dalla donna: il giovane intimorito ha subito avvisato la direzione e le forze dell’ordine. I due soni immediatamente fuggiti ma hanno fatto poca strada. L’auto che avevano preso a noleggio, infatti, è stata individuata dai carabinieri di Tortolì.

La coppia aveva anche numerose carte di credito ed il fantomatico tesserino, ma non l’arma, probabilmente buttata chissà dove. Tutto il materiale è stato sequestrato.