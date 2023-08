Uta, scacco agli incivili dei rifiuti: scattano multe per migliaia di euro

La Compagnia Barracellare di Uta, nell’impegno costante per preservare l’ambiente e il decoro del territorio, ha annunciato importanti progressi nella lotta all’abbandono dei rifiuti e alle discariche abusive nel Comune. Nel corso degli ultimi 2 mesi, l’attività di controllo è stata intensificata, portando all’individuazione e alla sanzione diversi incivili responsabili di abbandono di rifiuti indifferenziati e materiali di ogni genere, sia nel centro urbano che nelle zone extraurbane, incluso il prezioso patrimonio paesaggistico e naturale del territorio. Alcuni di questi trasgressori sono stati individuati grazie all’efficace collaborazione con la Polizia Locale, che ha permesso di rintracciare i responsabili e infliggere sanzioni significative, ammontanti a diverse migliaia di euro. In aggiunta a ciò, sono stati imposti obblighi di bonifica per ripristinare il decoro e l’integrità del territorio colpito dall’abbandono dei rifiuti. Tra i rifiuti scoperti nelle discariche abusive si annoverano materiali plastici, ferrosi, scarti di lavori edili, guaine catramate, ossi e pellami animali e altro ancora. L’ampia varietà di rifiuti rinvenuti evidenzia la necessità di una lotta continua contro questi comportamenti dannosi e irresponsabili, che minacciano l’equilibrio ecologico e l’estetica del paese e delle sue campagne.

La Compagnia Barracellare di Uta, composta da 20 donne e uomini dedicati a questa causa, ha dimostrato un impegno instancabile nella lotta all’abbandono dei rifiuti, lavorando a stretto contatto con le autorità e la Polizia Locale. L’approccio multidisciplinare adottato ha dimostrato la sua efficacia nell’individuare e sanzionare i trasgressori, e nel garantire la tutela dell’ambiente e della comunità. In vista del futuro, l’Amministrazione comunale di Uta ha annunciato ulteriori iniziative volte a contrastare queste azioni deprecabili. L’impegno verso la sensibilizzazione della popolazione e l’applicazione rigorosa delle sanzioni contribuirà a preservare le bellezze naturali e a garantire un ambiente sano e vivibile per le generazioni future. L’appello a tutti i cittadini è quello di collaborare attivamente, adottando comportamenti responsabili nei confronti dei rifiuti, e partecipare agli sforzi collettivi per mantenere pulito e incontaminato il territorio segnalando comportamenti scorretti che gravano sensibilmente anche sulle casse pubbliche sottraendo risorse ad altri importanti servizi alle persone.