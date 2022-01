Uta, Roberta Maxia è il nuovo comandante della polizia locale

Ha preso servizio il 31 dicembre 2021, il nuovo comandante della polizia locale di Uta. con il ruolo di Capitano, Roberta Maxia, 47 anni e una laurea all’Università di Cagliari in Giurisprudenza, master in criminologia e scienze giuridiche, una carriera nei corpi di polizia locale di Quartu Sant’Elena, Carbonia, Monserrato e Capoterra .

Il Sindaco Giacomo Porcu “Auguro al nuovo comandante della polizia locale buon lavoro e sono certo che farà il bene per la nostra Comunità mettendo al suo servizio la sua esperienza. Il Corpo di Polizia Locale di Uta, in questi mesi, ha visto crescere il suo organico e la sua dotazione strumentale. Come Amministrazione vogliamo una presenza sul territorio che dia sostegno e maggior controllo per tutelare la stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole. I prossimi mesi prenderanno corpo tanti progetti che miglioreranno la vita quotidiana di tutti noi utesi”.

“Sono onorata di guidare per un anno il corpo di polizia locale di Uta e grata all’amministrazione comunale per l’incarico conferitomi e la fiducia che mi è stata data”.

“Assumo questo incarico, con grande responsabilità e spirito di servizio, metterò a disposizione la mia esperienza professionale per la città di Uta. L’attività del Corpo sarà indirizzata dalla presenza sul territorio per la sicurezza della circolazione stradale e al rispetto delle norme anti contagio, improntata sul periodo che stiamo vivendo”.