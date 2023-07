Uta, risorge la storica palestra dell'Arcosiana: luci e spogliatoi tutti nuovi

Con un finanziamento di 300mila euro di fondi Por verranno eseguiti degli importanti lavori di manutenzione e efficientamento energetico della palestra della scuola primaria Garibaldi, palestra che a suo tempo ospitava pure le partite di pallavolo della mitica squadra dell’Arcosiana Uta.

Nello specifico verranno ristrutturati gli spogliatoi e i servizi igienici, sostituiti gli infissi degli ingressi, verrà installata una nuova illuminazione completamente a Led ed eseguiti altri lavori che ne aumenteranno la fruibilità sia per la scuola che per le società sportive locali. La scadenza delle offerte è prevista per il 27 luglio alle ore 13.

Il sindaco Giacomo Porcu: “La crescita demografica del nostro paese deve essere accompagnata dalla crescita dei servizi a disposizione della comunità. Oltre a crearne di nuovi è fondamentale la manutenzione e la riqualificazione di quelli esistenti. Uta offre una gamma di associazioni sportive e culturali molto attive che così potranno implementare la loro offerta a servizio dei cittadini”. L’assessore comunale allo Sport Andrea Onali: “Prosegue l’impegno nel migliorare le strutture scolastiche e sportive a beneficio di tutta la comunità ma soprattutto dei nostri bambini. La tabella di marcia prosegue di pari passo con i fatti”.