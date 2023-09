Uta, nuovi giochi per bimbi e pavimentazione anti trauma in piazza Paolo VI

Uta – Nuovi giochi e una pavimentazione anti trauma per i cittadini più piccoli che potranno trascorrere ore liete e in sicurezza grazie alle attrazioni ludiche di piazza Paolo VI. Un giorno di festa per i giovani residenti nel quartiere Pintulinu, l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Giacomo Porcu, che ha sottolineato l’importanza di “investire nelle future generazioni”, l’intervento rappresenta “un segno tangibile dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel migliorare la qualità della vita dei giovani cittadini e delle loro famiglie”. La pavimentazione anti trauma garantisce inoltre la massima sicurezza durante il gioco, riducendo al minimo il rischio di infortuni.

“Così si arricchisce uno spazio del quartiere che abbiamo voluto simbolicamente mettere nelle mani migliori: quelle dei bimbi”, ha puntualizzato il primo cittadino. “Pensiamo che se l’affetto e la cura per il paese inizia da bambino, sarà semplice avere cittadini che lo tuteleranno anche in futuro”.

Ma questo è solo il primo passo di una serie di lavori che interesseranno il quartiere Pintulinu e che sono già in fase di programmazione. Ad annunciarlo anche Graziano Meloni. “Questo – ha detto il delegato al Verde pubblico – è solo l’inizio di un percorso che mira a migliorare le aree verdi e dedicate all’attività ludica in tutta la zona”. L’apertura dei nuovi giochi che si aggiungono a quelli che erano già presenti nella piazza è stata accolta con gioia dai genitori e dai bambini del quartiere, che ora hanno un luogo più sicuro e divertente dove

trascorrere il loro tempo libero. “Il prossimo passo sarà quello di affidare la piazza Paolo VI a volenterosi abitanti della zona che hanno manifestato la forte volontà di adottarla per potersene prendere cura”.